Мэрия Копейска продала по льготной цене участок, в сто раз больший необходимой площади

По иску прокуратуры области суд признал незаконным договор купли-продажи земельного участка в Копейске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, в ходе прокурорского надзора установлены нарушения земельного законодательства, допущенные управлением по имуществу и земельным отношениям администрации Копейска при продаже земельного участка юридическому лицу для эксплуатации трансформаторной подстанции.

Вопреки требованиям закона чиновники продали компании по льготной цене земельный участок площадью более 3 тысяч квадратных метров. Заключение сделки обосновали необходимостью эксплуатации трансформаторной подстанции. Вот только площадь самой подстанции оказалась в сто раз меньше выкупленного участка.

В прокуратуре пришли к выводу, что заключенная сделка нарушила право неопределенного круга лиц на равный доступ к участию в аукционе по приобретению этого земельного участка, а также интересы муниципального образования на получение средств от продажи земельного участка по наиболее высокой цене. В итоге надзорное ведомство региона обратилось в арбитражный суд с требованиями о признании договора недействительным.

Арбитражным судом Челябинской области требования прокурора признаны обоснованными и удовлетворены.

Челябинск, Виктор Елисеев

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