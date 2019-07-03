Посетители торгового комплекса в Коркино могли сгореть заживо

Прокуратура Коркино выявила нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации торгового комплекса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Коркино совместно с представителем МЧС провело проверку соблюдения требований пожарной безопасности в ТК «Фламинго».

В ходе проверки выяснилось, что трехэтажное здание торгового комплекса не защищено автоматической установкой пожаротушения, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре находится в неисправном состоянии, ширина эвакуационных выходов составляет менее 1,2 метра, а на путях эвакуации нет аварийного освещения.

По результатам проверки прокурором города в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено административное дело по факту нарушения требований пожарной безопасности.

Устранение выявленных нарушений поставлено на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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