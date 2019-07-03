Лужи, мусор и незаконные ларьки: что обнаружили власти Челябинска в районах города

Врио мэра Челябинска устроила разнос главам Ленинского и Тракторозаводского районов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», врио главы Челябинска Наталья Котова осталась крайне недовольна результатами своего первого выезда в новом статусе.

Чиновница посетила Тракторозаводский и Ленинский районы города. Увиденное произвело на нее весьма неблагоприятное впечатление.

Так, на газонах Тракторозаводского района обнаружились большие мешки, полные мусором. Оставшиеся, вполне возможно, еще со времени весенних субботников. Врио мэра отчитала за подобные безобразия начальника управления благоустройства города Владимира Жучкова и главу Тракторозаводского района Галину Гаврилову. Правда, районные чиновники попытались оправдаться, пожаловавшись на плохую работу одной из управляющих компаний. На что получили совет штрафовать нерадивых коммунальщиков, а не закрывать глаза на недостатки.

Впрочем, заметить что-то на газонах Тракторозаводского района достаточно сложно: практически на всем его протяжении они заросли травой высотой в человеческий рост. Правда, полюбоваться зарослями мешает необходимость периодически смотреть себе под ноги, чтобы не наступить в очередную лужу, которыми в изобилии усыпаны тротуары.

Особенно это заметно в микрорайоне Чурилово. Здесь к нестриженным сорнякам и отвратительным тротуарам добавляются незаконные ларьки, установленные иногда прямо на газонах. А завершает картину новая школа, которая должна открыть свои двери для учеников 1 сентября. Правда, пока подобраться к ней невозможно: дорогу еще не построили.

Похожий пейзаж встретил проверяющих и в Ленинском районе областного центра: неблагоустроенные дворы, удручающее состояние клумб и газонов. И обилие незаконных киосков вдоль главной улицы района. Некоторые из них, кстати, тоже стоят на газонах. Зачастую принадлежат они известным в городе компаниям.

В итоге, выговор получил и глава Ленинского района Александр Орел – бывший, к слову, одним из кандидатов на последних выборах главы Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 03.07.19

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