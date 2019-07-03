Челябинцев могут заставить платить за содержание контейнерных площадок (ВИДЕО)

Челябинцы могут ответить собственным карманом за спор управляющих компаний и мэрии о том, кто должен содержать контейнерные площадки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», круглый стол по вопросам обращения с отходами, прошедший в здании Законодательного собрания Челябинской области по инициативе региональной общественной палаты, раскрыл весьма печальные для жителей областного перспективы. Не исключено, что в скором времени горожанам придется платить за вывоз мусора еще больше, чем теперь.

Мероприятие инициировала ассоциация управляющих компаний Челябинска. Коммунальщики предложили обсудить два вопроса: кто должен обслуживать контейнерные площадки многоквартирных домов и с какой радости управляющие компания должны дополнительно платить региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами за вывоз мусора, собранного в ходе субботников.

Первый вопрос обсуждается с анонса «мусорной» реформы. Проблема Челябинска в том, что основная площадь придомовых территорий не размежевана. То есть, согласно законодательству, дворы высоток не принадлежат владельцам квартир, а являются муниципальной собственностью. Этим городские власти активно пользовались, согласовывая многочисленные проекты по строительству во дворах многоквартирных домов торговых комплексов и новых многоэтажек.

Долгое время чиновников такая ситуация устраивала: городской бюджет получал деньги, а на протесты жителей окрестных домов мэрии было глубоко фиолетово. Но с началом «мусорной» реформы мэрия Челябинска, еще недавно настаивавшая на своем праве распоряжаться «ничейной» территорией, столкнулась с неожиданным осложнением. Оказалось, что за содержание контейнерной площадки должен отвечать собственник территории, на которой она расположена. То есть, в большинстве случаев – мэрия Челябинска, так как дворовых территорий, оформленных собственниками жилья в многоквартирных домах, в областном центре очень и очень немного.

Такая постановка вопроса весьма опечалила чиновников городской администрации. Давно известно, что мэрия крайне неохотно тратит деньги на коммунальные нужды. Так, по крайней мере, в начале работы регионального оператора по капремонту главным должником по платежам была именно администрация Челябинска.

Но если с платежами на капремонт мэрии пришлось-таки смириться, в отношении контейнерных площадок челябинские чиновники нашли сразу две лазейки. Так, в одном из постановлений правительства Российской Федерации содержится минимальный перечень коммунальных услуг, которые должна оказывать управляющая компания в рамках содержания и ремонта общедомового имущества. В него включена и уборка контейнерных площадок.

Представители управляющих компаний резонно указывают на то, что постановление касается содержания именно общедомового имущества. А контейнерные площадки общедомовым имуществом не являются. Соответственно, и оплачивать их содержание из средств, получаемых от собственников жилья, нет никаких оснований.

Но в мэрии считают иначе. Так, заместитель начальника городского управления экологии Елена Щербатенко заявила, что город будет заниматься только контейнерными площадками, создаваемыми в частном секторе. А контейнерные площадки во дворах многоквартирных домов – забота управляющих компаний, настаивает чиновница. Представители управляющих компаний с такой позицией не согласны.

Челябинцев решили разделить на два сорта: достойных затрат из бюджета и недостойных

Коммунальщики предлагают простую, казалось бы, схему. Раз контейнерные площадки располагаются на землях муниципалитета, то почему бы мэрии не заключить договор с управляющей компанией на их обслуживание и не оплачивать эти работы из бюджета (формируемого, к слову, за счет налогов челябинцев, большинство из которых живут как раз в многоквартирных домах). Но чиновники лишь разводят руками: денег нет... Ну, дальше вы знаете.

Зато радеющие якобы о горожанах члены общественной палаты Челябинской области уже почти нашли решение проблемы. Так, член ОПЧО, председатель общественного совета при администрации города Челябинска Вячеслав Цапов заявил на круглом столе, что требовать от мэрии содержания контейнерных площадок – затея неконструктивная. И вообще, если уж вести речь о собственности, то в таком случае администрация может еще и потребовать, чтобы челябинцы сами платили за удовольствие выбрасывать мусор в контейнеры мэрии. Кстати, о возможности такого развития события в соцсетях предупреждали еще вчера.

Впрочем, горожане все-таки могут «сэкономить» на мусоре. Дело в том, что при обсуждении ситуации с дополнительными договорами на вывоз мусора, собранного в ходе субботников, и гендиректор регоператора ООО ЦКС Алексей Бубнов, и замминистра экологии Челябинской области Яна Куприкова, и министр тарифного регулирования региона Татьяна Кучиц заявили, что твердые коммунальные отходы, собранные во время массовой уборки территории, не включаются в тарификацию коммунальной услуги по вывозу и утилизации ТКО. По словам г-на Бубнова, тарифицируются только отходы, образовавшиеся в жилище.

Если следовать такой логике, окурки, выброшенные с балкона, мусор, «потерянный» при переноске, в следующий норматив (а корректируются они раз в пять лет) не попадут. Главное, чтобы дворники не слишком усердствовали. Неплохая возможность экономии. И прекрасная пропаганда ответственного отношения к экологии.

Кстати, дворники уже сейчас не слишком стараются: например, на проспекте Победы в районе между Свердловским проспектом и улицей Кирова (то есть в центре, на гостевом маршруте) урны забиты мусором так, что вокруг образуются мини-свалки.

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак

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