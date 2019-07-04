Большинство регионов УрФО вошли в число территорий с необъявленной эпидемией ВИЧ

Четыре из шести регионов Уральского федерального округа вошли в число субъектов РФ с наиболее высокой распространенностью ВИЧ-инфекции.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2018 году ВИЧ, по данным Роспотребнадзора, заразились 87,7 тысяч человек, почти 55% из них – при гетеросексуальных контактах ( доля подобного заражения растет год от года).

70% вновь выявленных случаев приходится всего на 23 региона. Среди них Кемеровская, Свердловская, Челябинская, Ленинградская, Тюменская, Курганская, Омская, Московская области, Ханты-Мансийский автономный округ, Санкт-Петербург.

В среднем по России выявляемость составляет 58,6 случая на 100 тысяч населения.

При этом в 13 субъектах России уровень зараженности вирусом иммунодефицита человека превышает более 1% от общего числа жителей. В 2015 году таких территорий было 9. Тогда в тройку «лидеров» входили Иркутская (1,7%) Самарская и Свердловская области (1,6%). Челябинская и Тюменская области с показателями чуть более 1% занимали соответственно 7 и 9 места.

По итогам 2018 года картина изменилась. Лидирует по-прежнему Иркутская область (1,8%). С аналогичным показателем на второе место вышла Свердловская область, на третьем месте Кемеровская.

В число наиболее зараженных вошел Ханты-Мансийский округ и сразу попал на 6-е место (1,3%), Челябинская область удержалась на 7-ой строчке, но показатель подрос до 1,3%. Тюменская область поднялась на 8 место (1,2%). Замыкает число регионов с наибольшим распространением инфекции Крым.

В Роспотребнадзоре отмечают, что растет количество небольших городов с зараженностью ВИЧ-инфекцией, превышающей среднероссийские показатели в 2 – 4 раза. Это Североуральск, Верхний Уфалей, Новотроицк, Ленинск-Кузнецкий, Орск, Березники и другие – всего около 30 городов.

70% новых заболевших в 2018 году – это экономически активные люди в возрасте 30-–50 лет. Чаще стали выявлять инфекцию у людей предпенсионного и пенсионного возраста. «Люди в возрасте 50 лет и старше практикуют многие формы рискованного поведения, часто имеющего место среди молодых людей», – пояснили в Роспотребнадзоре.

При этом специалисты считают, что ситуация в 13 наиболее проблемных регионах может характеризоваться как генерализованная эпидемия, когда количество беременных с ВИЧ достигает и превышает 1% от общего числа женщин, ждущих ребенка.

Эксперты прогнозируют, что процент населения с ВИЧ продолжить расти, пока количество вновь заразившихся будет больше, чем количество умерших с ВИЧ.

«Население не использует презервативы – их продажи падают. Причины я вижу в том, что, с одной стороны, их стоимость высока, а покупательная способность населения падает, с другой стороны, люди не понимают, что эта проблема может коснуться их напрямую. Еще и власть рапортует, что ВИЧ в стране активно побеждается», – цитирует академика, заведующего отделом по профилактике и борьбе со СПИДом Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадима Покровского РБК, отмечая: в 2018 году количество проживающих в России людей с диагнозом ВИЧ превысило 1 млн, 36,9 тыс зараженных ВИЧ россиян умерли – в основном, от туберкулеза.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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