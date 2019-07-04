Кандидат в губернаторы Челябинской области представил «зеленую» «сенаторскую тройку»

Активисты движения «СтопГОК» вошли в «сенаторскую тройку» одного из кандидатов в губернаторы Челябинской области.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», кандидат на пост главы Южного Урала от партии «Яблоко» Ярослав Щербаков представил свою «сенаторскую тройку»

«Выбрал тройку замечательных южноуральцев, каждый из которых сможет достойно представлять интересы Челябинской области в Совете Федерации РФ.

1. Ирина Гладышева – активный участник общественного движения «СтопГОК», борется за права жителей Центрального района, кандидат в муниципальные депутаты совета данного района.

2. Василий Московец – эколог, лидер движения «СтопГОК», по версии журнала «Русский репортёр» вошел в сотню выдающихся людей 2018 года.

3. Гамиль Асатуллин – политик, журналист, спортсмен. Один из ярких участников движения «СтопГОК», – написал политик на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Ярослав Щербаков – один из двух кандидатов, высказавших крайне отрицательное отношение к проекту строительства под Челябинском Томинского горно-обогатительного комбината (учредитель – Русская медная компания). Политик настаивает на запрете строительства и отказе от проекта. Этой же позиции придерживается экологическое общественное движение «СтопГОК».

Отметим, что двое из кандидатов – Василий Московец и Гамиль Асатуллин – являются фигурантами уголовного дела о поджоге древесины на площадке строительства Томинского ГОКа. Активисты считают, что уголовное преследование – следствие их деятельности против строительства Томинского ГОКа.

Челябинск, Виктор Елисеев

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