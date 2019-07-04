В Копейске направили в суд дело о нападении на машину скорой помощи

В Копейский городской суд направлено уголовное дело в отношении горожанина, избившего водителя скорой медицинской помощи.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» частью 2 статьи 115 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).

«Из материалов уголовного дела следует, что бригада медиков приехала по вызову, и пока фельдшеры оказывали медицинскую помощь, к автомобилю подошел 46-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения, который начал словесный конфликт, после чего нанес телесные повреждения водителю. Позднее задержанный пояснил, что ему не понравилось, как ехал автомобиль скорой помощи», – рассказали в силовом ведомстве.

В ходе следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В настоящее время материалы уголовного дела переданы в Копейский городской суд для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 04.07.19

Кандидат в губернаторы Челябинской области представил «зеленую» «сенаторскую тройку». / Большинство регионов УрФО вошли в число территорий с необъявленной эпидемией ВИЧ. / В Копейске полгода не могут наладить нормальную работу машин скорой помощи. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»