В Копейске направили в суд дело о нападении на машину скорой помощи

В Копейский городской суд направлено уголовное дело в отношении горожанина, избившего водителя скорой медицинской помощи.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, окончено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» частью 2 статьи 115 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью).
«Из материалов уголовного дела следует, что бригада медиков приехала по вызову, и пока фельдшеры оказывали медицинскую помощь, к автомобилю подошел 46-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения, который начал словесный конфликт, после чего нанес телесные повреждения водителю. Позднее задержанный пояснил, что ему не понравилось, как ехал автомобиль скорой помощи», – рассказали в силовом ведомстве.
В ходе следствия в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
В настоящее время материалы уголовного дела переданы в Копейский городской суд для рассмотрения по существу.
Челябинск, Виктор Елисеев
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