«ММК-Индустриальный парк» расширяет возможности своих резидентов

«ММК-Индустриальный парк» расширяет сервис для резидентов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», «ММК-Индустриальный парк» и Союз «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) подписали соглашение о сотрудничестве.

Согласно подписанному документу, у резидентов парка появляется возможность бесплатного профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста по международным стандартам компетенций Ворлдскиллс, в рамках Федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» выступает официальным представителем международного движения WorldSkills в России и охватывает все регионы страны.

Участники программы смогут повысить свою профессиональную квалификацию и продлить активную профессиональную жизнь или освоить новое ремесло. На выбор предоставлены программы по 116 компетенциям, которые сегодня реально востребованы на рынке труда. В списке − 7 блоков: информационные технологии, инженерия и производство, строительство, сфера услуг, творчество и дизайн, транспорт и логистика, образование.

«ММК-Индустриальный парк» является дочерним обществом Группы ПАО «ММК».

Площадка индустриального парка ММК представляет собой готовый имущественный комплекс площадью 65 гектаров. На сегодняшний день на площадке парка действует 24 резидента; создано 410 новых рабочих мест. По итогам 2018 года объем произведенной и отгруженной резидентами продукции превысил 1 миллиард рублей.

«ММК-Индустриальный парк» прошел аккредитацию в министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, что дает возможность инвесторам применять систему налоговых льгот – обнуление ставки налога на имущество и снижение на 3,5% региональной составляющей ставки налога на прибыль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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