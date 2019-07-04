Челябинск вошел в четверку российских городов с самым дешевым бизнесом

Челябинск стал четвертым по доступности готового бизнеса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинске готовый бизнес во втором квартале 2019 года продавался в среднем за 1,91 миллиона рублей, что на 7% дешевле, чем годом ранее – такие данные получили эксперты Авито. Наибольший интерес в городе вызывают компании из сферы услуг, торговли и общепита.

Спрос на покупку готового бизнеса в России вырос на 6%, а предложение – более чем на четверть (+27%). Интерес к приобретению предприятий увеличился в 15 из 23 крупнейших городов в диапазоне от 2% в Воронеже и Нижнем Новгороде до 30% в Ульяновске. Заметнее всего он снизился в Барнауле (-17%).

При этом столица Алтайского края стала и одним из городов, в котором сильно увеличилась стоимость бизнеса, выставленного на продажу (+23%). Больший рост ценников зафиксирован только в Казани (+32%), Тольятти (+35%) и Воронеже (+37%). В 15 крупнейших городах купить бизнес стало проще – значительнее всего ценники снизились в Санкт-Петербурге и Тюмени (-25%), Саратове (-24%), Екатеринбурге и Ульяновске (-23%).

В среднем по России стоимость покупки готового предприятия снизилась на 8% и составляет 3,05 миллиона рублей. Самый низкий средний ценник зафиксирован в Ульяновске (1,12 миллиона рублей). Далее следуют Омск (1,72 миллиона рублей) и Ижевск (1,77 миллиона рублей). Челябинск замыкает четверку городов, где средняя стоимость готового бизнеса ниже 2 миллионов рублей.

Самая высокая стоимость покупки бизнеса традиционно в Москве – 4,14 млн рублей.

Как и годом ранее, пользователей Авито в Челябинске больше всего интересовало приобретение компаний из сфер услуг, торговли и общепита – на них пришлось 31%, 30% и 13% запросов контактов соответственно. Интернет-магазины, сельское хозяйство и строительство, как и прежде, пользуются наименьшим спросом.

Производство, средняя стоимость которого составляет 5,48 миллиона рублей, является самым дорогим видом готового бизнеса. Далее в рейтинге самых дорогих следуют сельское хозяйство со средней ценой 2,82 миллиона рублей и компании, не вошедшие в восемь основных отраслевых категорий, со средней ценой 2,78 миллиона рублей. Больше всего за год подорожал готовый бизнес в сфере торговли – на 44%.

В целом по России пользователей Авито во втором квартале 2019 года больше всего интересовало приобретение компаний из сферы услуг, торговых предприятий и компаний из области общепита – на них пришлось 31%, 24% и 16% спроса.

Самый доступный бизнес во всероссийском масштабе, интернет-магазины, вызвал наибольший рост спроса за год – 19% по всей стране, а максимальным он был в Омске – 83%. На втором и третьем местах – сельское хозяйство и сфера услуг (по 10% по всей стране). Интерес к ним больше всего вырос в Волгограде (+174%) и Тюмени (+33%) соответственно.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 04.07.19

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