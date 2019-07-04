Транспортная полиция в Троицке сняла с поезда 17-летнюю беглянку

В Челябинской области сотрудники транспортной полиции оказали помощь в розыске подростка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте, 1 июля в транспортную полицию поступила информация о розыске 17-летней жительницы села Бруснятское Свердловской области, которая самовольно ушла из дома.

Сотрудникам полиции стало известно, что девушка уехала из своего села рано утром 1 июля в поселок Белоярский Свердловской области, но вечером домой не вернулась.

В ходе проверки было установлено, что подросток приобрела билет на пассажирский поезд «Нижневартовск – Адлер», чтобы уехать к родственнику в Краснодарский край. Об этом сообщили во все линейные подразделения, расположенные по маршруту следования поезда. В результате принятых мер, 2 июля, по прибытии состава на станцию Троицк, беглянку сняли с поезда, а позже передали родителям.

Челябинск, Виктор Елисеев

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