Иначе тюрьма: в Японии призывают туристов не везти с собой продукты

В Россельхознадзоре напомнили о запрете на ввоз продуктов в Японию.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, всех туристов, посещающих Японию, и коренных жителей страны неизменно предупреждают о запрете на ввоз любых продуктов питания из-за рубежа. Однако, как отмечает издание Japan Times, эти предупреждения обычно не слышат.

Прежде всего, данные меры связаны с распространением по Азии вируса африканской чумы свиней (АЧС). Ученые проследили наличие вируса АЧС в недоваренных свиных колбасных изделиях и пельменях, ввозимых из Китая. Первый случай обнаружения АЧС в Японии связан как раз с подобной «контрабандой». Именно после такого случая правительство Японии задумалось об активизации мер по предотвращению проникновения нелегальных мясных продуктов в страну. Однако усилия увенчаются успехом только в том случае, если японские граждане серьезно отнесутся к предупреждениям, уверены власти страны.

Согласно действующему законодательству, ввозящие в Японию несанкционированные продукты животного происхождения подвергаются штрафу в размере до одного миллиона японских иен (около 600 тысяч рублей) или тюремному заключению на срок до трех лет. В прошлом к таким инцидентам относились несерьезно: наказывали только людей, вовлеченных в системные, масштабные нарушения закона, а отдельных туристов это не касалось.

На сегодняшний день правительство Японии намерено начать масштабную PR-кампанию относительно повсеместности наказания, особенно учитывая растущее число туристов в преддверии Кубка мира по регби и Олимпийских игр 2020 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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