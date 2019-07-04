В Челябинске обсудили 100 дней Алексея Текслера

Фонд развития гражданского общества обсудил 100 дней Алексея Текслера.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 3 июля в столице Южного Урала состоялся круглый стол «Челябинская область на пороге перемен», организованный Фондом развития гражданского общества (ФоРГО). Эксперты из Екатеринбурга, Челябинска и Москвы обсудили региональную повестку, связанную с политической жизнью региона и выборной кампанией, проблемами элитных и гражданских коммуникаций и деятельность временного исполняющего обязанности главы Южного Урала Алексея Текслера.

Модератором круглого стола выступил политолог, доктор философских наук, эксперт Фонда развития гражданского общества, глава Ассоциации Экспертных клубов УрФО Анатолий Гагарин.

Основным спикером мероприятия стал московский политолог, гендиректор «Центра Изучения Проблем Международных Санкционных Режимов», член экспертного Совета Комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ, автор Телеграмм канала «Политджойстик» Марат Баширов. Основной тезис выступления столичного политолога был посвящен тому факту, что в стране сейчас принципиально меняется критерий политической лояльности людей по отношению к власти.

«Раньше люди были политически лояльны, но ждали от власти повышения доходов, – говорит Баширов. – сейчас политическая лояльность осталась. Но вырос запрос на социальную справедливость. Люди готовы потерпеть, но им важно, чтобы все было по-честному». Алексея Текслера Марат Баширов знает давно, со времён его работы в сфере энергетики. «Сейчас очень важна личная чистоплотность губернатора, – говорит эксперт. – В скромности и порядочности Текслера я уверен».

Что касается деятельности на посту главы региона, то Баширов считает, что Текслер «вводит новую форму управления». Громкие отставки связаны с тем, что Текслер «вычисляет, кто из местных элитных групп перестал соблюдать баланс». При этом первое лицо региона выстраивает взаимодействие с разными политическими группами (свежий пример – Валерий Гартунг, который из оппонента превратился в лояльного к власти и включён Текслером в сенаторскую тройку). Но важно также и то, что Текслер выстраивает диалог с населением.

С этим согласен политолог из Екатеринбурга Александр Белоусов. «Я убеждён, что в современных реалиях губернатор должен быть не только технократом, но и урбанистом, – пояснил он. – Урбанизм – это идеология, с помощью которой протестные лидеры находят поддержку. Так что Текслеру нужен урбанистический разворот. Он правильно делает, что выстраивает диалог с людьми. Городские сообщества становятся драйверами развития. Они не только протестуют, но и делают интересные проекты».

По словам Марата Баширова, роль в оценке федеральными властями руководителей субъектов будет играть реализация нацпроектов. Именно национальные проекты, по мнению столичного эксперта, сегодня могут повысить политическую лояльность, дать людям надежду на то, что их благосостояние будет расти.

«Мне вообще кажется, что нацпроекты, которые реализуются внизу на местах, начнут менять федеральные принципы, это коснется и изменения правил госзакупок, перераспределения денежных средств. Москва поймет, что надо губернаторам развязывать руки, потому что из федерального центра не получится реализовать нацпроект в регионе. Деньги на развитие получит тот, кто первый пришел и грамотно попросил», – заметил Марат Баширов.

«Стиль управления Алексея Текслера заключается в реализме: он не дает несбыточных обещаний, – говорит Анатолий Гагарин. – В связи с этим он производит впечатление человека уверенного и нацеленного на определенный результат, а не на какой-то сиюминутный эффект. За 100 дней Алексей Текслер сумел не только погрузиться во все многообразие проблем, но и нашел основные рычаги решения этих проблем. Его задача – выстроить рабочую машину, которая могла бы решить накопившиеся многолетние проблемы. Он действительно профессиональный, опытный чиновник, который имеет хорошие связи в федеральном центре, поэтому для Челябинской области это очень хороший шанс очень быстро выйти из того тупика проблем, который сейчас образовался. Но главной задачей для Текслера сейчас остается формирование команды. И в этом ему должны помочь местные эксперты, специалисты в сфере формирования общественного мнения, представители общественных организаций, в том числе и те, кто сегодня выступал в нашей дискуссии», – подвел итоги круглого стола эксперт Фонда развития гражданского общества Анатолий Гагарин.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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