Росжелдор утвердил техзадание к документам по планировке и межеванию территории для ВСМ «Челябинск – Екатеринбург»

Росжелдор выпустил распоряжение о подготовке документации по планировке и межеванию территории под строительство ВСМ «Челябинск – Екатеринбург».

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ХП «Уральская скоростная магистраль», такое решение Федеральное агентство железнодорожного транспорта приняло в ответ на ходатайство партнерства. Росжелдором утверждено соответствующее техническое задание. В соответствии с Градостроительным кодексом уведомление о распоряжении, подписанном 3 июля, в течение 10 дней должно быть направлено главам муниципалитетов, через которые пройдет магистраль.

Речь идет о главах Екатеринбурга, Белоярска, Арамиля, Сысерти в Свердловской области, а также Каслинского, Сосновского, Кунашакского, Красноармейского районов и Челябинска.

Документы по планировке и межеванию территории являются важнейшим видом градостроительной документации, без которых невозможна реализация инфраструктурного проекта, предполагающего капитальное строительство линейного объекта. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий. Также речь идет о выделении элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

«В июле 2018 года мы совместно с Росжелдором согласовали дорожную карту мероприятий, необходимых для формирования и последующего предоставления земельных участков для строительства Уральской ВСМ «Челябинск – Екатеринбург». Дорожной картой в том числе предусмотрены работы по планировке и межеванию территории. Распоряжение Росжелдора, которое мы получили, – это отправная точка в данных работах, которые нам предстоит выполнить. Разработка документов по планировке и межеванию территории и их последующее утверждение Росжелдором, позволит нам сформировать земельные участки под высокоскоростную магистраль», – отметил генеральный директор хозяйственного партнерства «Уральская скоростная магистраль» Сергей Бревнов.

Строительство УВСМ общей протяженностью около 218 километров позволит создать единую агломерацию двух крупных промышленных городов – Челябинска и Екатеринбурга. Высокоскоростные поезда смогут разгоняться до 300 километров в час и преодолевать расстояние между центрами Челябинском и Екатеринбургом за 1 час 10 минут.

Проект включен во все ключевые документы стратегического планирования Российской Федерации, такие как Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года, Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года и Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта. Помимо этого, создание УВСМ предусмотрено долгосрочной программой развития открытого акционерного общества «Российские железные дороги» до 2025 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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