Боксер из Челябинска одержал первую победу на профессиональном ринге в США

Челябинский боксер Дмитрий Юн одержал первую победу на профессиональном ринге в США.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе федерации бокса Челябинской области, челябинец Дмитрий Юн успешно дебютировал на большом вечере профессионального бокса, который состоялся в городе Темекула (Калифорния, США). Главным событием матча стал поединок за титул чемпиона мира по версии IBF в легком весе между действующим обладателем пояса Ричардом Комми из Ганы и опытным мексиканцем Рэймундо Бельтраном.

Бой 25-летнего дебютанта из Челябинска Дмитрия Юна открыл кард боксерского вечера. Его соперником оказался 22-летний Хосе Антонио Меза Куинонес из Мексики, на счету которого было 9 профессиональных боев (шесть побед и три поражения). Рейтинговый поединок в весовой категории до 61,2 килограмма (135 паундов) длился четыре раунда и закончился в пользу россиянина единогласным решением судей.

Отметим, что Дмитрий Юн уже полгода тренируется в одном зале со своим знаменитым земляком, чемпионом мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым, и также является подопечным опытнейшего менеджера «Крашера» Эгиса Климаса. На недавней пресс-конференции в Челябинске Сергей Ковалев назвал Дмитрия Юна одним из перспективных российских боксеров-профессионалов.

«Я очень рад, что мне удалось одержать победу в своем первом профессиональном поединке, – рассказал Дмитрий Юн. – Счастлив, что он прошел на таком крупном вечере профессионального бокса, организованном промоутерской компанией Top Rank Promotions. Мне очень понравилось, как все прошло, организационные моменты. Все было круто! Сбылась маленькая мечта. С детства мечтал выступать по профессионалам. 17 августа по плану у меня должен состояться второй поединок, пока не знаю, в каком городе».

Отметим, у Дмитрия Юна солидный послужной список в любительском боксе. Он мастер спорта России, четырехкратный победитель первенств страны среди юношей и юниоров, победитель Спартакиады учащихся России и Кубка страны, бронзовый медалист первенства Европы, серебряный призер чемпионата мира среди студентов. Дважды признавался лучшим молодым боксером России. Его наставниками были заслуженные тренеры России Александр Орлов и Владимир Рощенко.

Челябинск, Виктор Елисеев

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