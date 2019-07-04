Число претендентов на кресло южноуральского губернатора сократилось на треть

Документы на регистрацию кандидатов на должность губернатора Челябинской области подали восемь кандидатов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе избирательной комиссии Челябинской области, сегодня, 4 июля, в 18:11 завершился период представления кандидатами на должность главы региона документов на регистрацию.

Очно предоставили документы на регистрацию 8 кандидатов: Алексей Текслер, самовыдвиженец; Андрей Аюпов, самовыдвиженец; Алексей Севастьянов, представитель партии «Гражданская Сила»; Сергей Смышляев, представитель партии «Родина»; Виталий Пашин, представитель ЛДПР; Константин Нациевский, представитель КПРФ; Ярослав Щербаков, представитель партии «Яблоко»; Виктор Перов, самовыдвиженец.

Таким образом, из гонки выбыли безработный Станислав Артемов, активист Александр Лебедев, представитель «Левого фронта» Сергей Морозов, руководитель регионального отделения «Партии пенсионеров» Степан Фирстов, представитель движения «Социальная справедливость России» Александр Комиссаров и гражданская активистка из Миасса Татьяна Якимова.

«С момента подачи документов в течение 10 дней избирательная комиссия проверяет предоставленные на регистрацию документы, листы поддержки кандидата, подписные листы с подписями избирателей, если кандидат выдвинут в порядке самовыдвижения. Не позднее 10 дней с момента подачи документов избирательная комиссия на очередном заседании выносит решение о регистрации кандидата или мотивированно отказывает кандидату в регистрации», – рассказал председатель избирательной комиссии Сергей Обертас.

Впрочем, уже сейчас известно, что минимум три из восьми кандидатов – Аюпов, Перов и Щербаков – испытали серьезные трудности со сбором подписей, и вряд ли пройдут дальше.

Челябинск, Июль 04 (Новый День, Виктор Елисеев) – Документы на регистрацию кандидатов на должность губернатора Челябинской области подали восемь кандидатов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе избирательной комиссии Челябинской области, сегодня, 4 июля, в 18:11 завершился период представления кандидатами на должность главы региона документов на регистрацию.

Очно предоставили документы на регистрацию 8 кандидатов: Алексей Текслер, самовыдвиженец; Андрей Аюпов, самовыдвиженец; Алексей Севастьянов, представитель партии «Гражданская Сила»; Сергей Смышляев, представитель партии «Родина»; Виталий Пашин, представитель ЛДПР; Константин Нациевский, представитель КПРФ; Ярослав Щербаков, представитель партии «Яблоко»; Виктор Перов, самовыдвиженец.

Таким образом, из гонки выбыли представитель «Левого фронта» Сергей Морозов, руководитель регионального отделения «Партии пенсионеров» Степан Фирстов, представитель движения «Социальная справедливость России» Александр Комиссаров и гражданская активистка из Миасса Татьяна Якимова.

«С момента подачи документов в течение 10 дней избирательная комиссия проверяет предоставленные на регистрацию документы, листы поддержки кандидата, подписные листы с подписями избирателей, если кандидат выдвинут в порядке самовыдвижения. Не позднее 10 дней с момента подачи документов избирательная комиссия на очередном заседании выносит решение о регистрации кандидата или мотивированно отказывает кандидату в регистрации», – рассказал председатель избирательной комиссии Сергей Обертас.

Впрочем, уже сейчас известно, что минимум три из восьми кандидатов – Аюпов, Перов и Щербаков – испытали серьезные трудности со сбором подписей, и вряд ли пройдут дальше.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 04.07.19

Господдержка «ушла в тень»: цены на бензин стали политической проблемой. / ММК обещает в течение 5 лет в 13 раз сократить выбросы бензапирена и формальдегида. / Боксер из Челябинска одержал первую победу на профессиональном ринге в США. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»