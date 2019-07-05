В центре Челябинска на 10 дней закроют движение трамваев

Челябинские трамваи временно изменят маршрут движения.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением работ по реконструкции теплотрассы на пересечении улицы Труда и Свердловского проспекта будет закрыто движение трамваев с 20 часов 5 июля до 6 часов 15 июля.
5 июля с 20 часов вагоны маршрутов №6, №17, №20 проследуют до центра по улицам Кирова, Карла Маркса, Российская.
С 6 июля движение маршрутов организовано следующим образом:
Маршрут №6
ЧТЗ – Российская – Кирова – Карла Маркса – ЧТЗ (в оба направления)
Маршрут №17
Вагоны будут направлены на усиление маршрута №16, а также по маршруту Чичерина – Першино
Маршрут №20
ЧМК – пр. Победы – ул. Горького – ЧТЗ
Челябинск, Виктор Елисеев
Челябинск. Другие новости 05.07.19
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