На оживленном перекрестке в центре Челябинска ограничат движение

В Челябинске ограничат движение через перекресток улиц Красной и Коммуны.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением работ по реконструкции теплотрассы с 22 часов 5 июля до 8 утра 9 июля будет ограничено движение в районе перекрестка улиц Коммуны и Красной. Работы ведет ООО СК «Геострой».

Водителей просят отнестись с пониманием и планировать свой маршрут заранее.

Челябинск, Виктор Елисеев

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