В Челябинской области командира батальона ДПС задержали по подозрению во взятке

В Магнитогорске экс-командир батальона ДПС отправлен под домашний арест.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», командир отдельного батальона ДПС В пресс-службе городской заявили, что мужчина буквально накануне задержания подал в отставку.

Теперь уже бывшему полицейскому предъявлено обвинение по двум статьям – «получение взятки за незаконные действия (бездействие)» и «мелкое взяточничество».

«По неподтвержденной информации, теперь уже бывший сотрудник ГИБДД за определенную сумму «помог» одному из водителей, – пишет «Верстов.Инфо». В чем именно заключалась эта «помощь», официальной информации пока нет. Известна лишь примерная сумма, которую мог получить сотрудник ГИБДД в качестве вознаграждения – около 60 тысяч рублей».

В качестве меры пресечения суд избрал для магнитогорца домашний арест до 2 сентября.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.07.19

Если будут «нуждаться»: ЦБ готов санировать крупные региональные банки. / На оживленном перекрестке в центре Челябинска ограничат движение. / ПАСЕ: России приоткрыли калитку. Спецпроект РИА Новый День «Политика для чайников». Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»