Суд отменил решение о прекращении дела бывшего сити-менеджера Челябинска

Дело бывшего сити-менеджера Челябинска Сергей Давыдова отправили на новое рассмотрение.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Свердловский областной суд рассмотрел представление прокуратуры Челябинской области на постановление Советского районного суда Челябинской области о прекращении уголовного преследования с назначением судебного штрафа в размере 40 тысяч рублей в отношении экс-главы администрации Челябинска Сергея Давыдова.

Апелляционная инстанция решение суда первой инстанции отменила и направила дело на новое рассмотрение в тот же суд, но иным составом суда.

Напомним, экс-сити-менеджера Челябинска задержали 29 сентября 2017 года по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в период с 2012 по 2015 годы чиновник похитил не менее 340 миллионов рублей со счетов муниципального предприятия, занимающегося поставками тепловой энергии.

Давыдов пошел на сотрудничество со следствием и признал свою причастность к преступным схемам, после чего его выпустили из СИЗО, а сумма ущерба в ходе расследования снизилась до 11 миллионов рублей, который Давыдов возместил. Исходя из этого, представители следствия ходатайствовали о прекращении уголовного дела. Суд просьбу удовлетворил и назначил бывшему сити-менеджеру штраф в размере 40 тысяч рублей.

Однако 13 марта этого года прокуратура направила в Челябинский областной суд апелляционное представление об отмене вердикта «в связи с несоответствием выводов суда, изложенных в постановлении, фактическим обстоятельствам уголовного дела, существенным нарушением уголовно-процессуального закона, неправильным применением уголовного закона».

В начале мая Челябинский областной суд попросил вышестоящую инстанцию решить вопрос об изменении территориальной подсудности при рассмотрении дела в апелляционном порядке, «поскольку имеются препятствия для рассмотрения дела областным судом».

Что это за препятствия, не уточнялось, но известно, что в областном суде работает родственница бывшего градоначальника.

Верховный суд РФ заявление Челябинского областного суда удовлетворил, определив в качестве суда апелляционной инстанции Свердловский областной суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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