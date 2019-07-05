Южноуральцев полгода душит дым горящей свалки

В Крайсноармейском районе полгода полыхает свалка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе общественной организации «АнтиСМОГ», в июне на телефон горячей линии активистов поступили многократные жалобы от жителей села Миасское (административный центр Красноармейского района) о невыносимом запахе гари со стороны свалки вблизи села, а также сведения об открытых очагах возгорания.

«Свалка горит уже давно, более полугода. Ранее общественники обращались в администрацию села, но власти Миасского не предпринимают никаких мер по ликвидации и предотвращения данной проблемы. Экопатруль выехал с проверкой на территорию свалки. На месте были зафиксированы превышения норм предельно допустимой концентрации вредных веществ сразу по нескольким показателям: оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, сероводород, аммиак, формальдегид, по некоторым показателям датчики зашкаливали. При помощи тепловизора были зафиксированы многочисленные очаги тления и эндогенных пожаров на территории всей свалки. Визуальным осмотром обнаружены несколько очагов открытого возгорания», – рассказали общественники.

По словам местных жителей, они задыхаются от запаха горящей свалки. Особенно это касается тех домов, которые расположены в непосредственной близи. Южноуральцы рассказывают, что официально свалка считается закрытой, но выгрузка мусора на её территории продолжается.

Со слов жителей, ситуация складывается неоднозначная: администрация делает периодические попытки справиться с проблемой, но возможностей для кардинального решения не имеет. По итогам поездки был составлен акт о нарушении природоохранного законодательства. Вся полученная информация и документы будут отправлены в надзорные органы: министерство экологии Челябинской области и управление Росприроднадзора по Челябинской области.

Отметим, что еще в апреле 2018 года на горячую линию общественной организации «Антисмог» поступили обращения жителей села Миасское о том, что находящаяся рядом свалка постоянно горит и запах горящих отходов относит в сторону села. Жителям приходилось держать закрытыми окна, было трудно дышать на улице, а также систематически ухудшалось самочувствие. Тогда общественники обратились в администрацию Красноармейского района с просьбой обратить внимание на проблему и принять меры для улучшения экологической ситуации. Также в надзорные органы Челябинской области были направлены акты о нарушении природоохранного законодательства. Но никакой реакции не последовало.

Впрочем, организованные места накопления мусора тоже иногда доставляют неприятности южноуральцам. Так, жители Аши столкнулись с нашествием безнадзорных животных на контейнерные площадки и мусорки: коровы питаются отходами и, бывает, нападают на детей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.07.19

Суд отменил решение о прекращении дела бывшего сити-менеджера Челябинска. / В Челябинской области командира батальона ДПС задержали по подозрению во взятке. / Если будут «нуждаться»: ЦБ готов санировать крупные региональные банки. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»