Директор компании-застройщика, кинувший дольщиков, отправится в колонию

В Миассе суд вынес приговор по уголовному делу в отношении директора компании-застройщика за хищение денежных средств дольщиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Миасский городской суд признал местного жителя виновным в мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности, совершенном в особо крупном размере.

В суде установлено, что мужчина с 2013года по 2016 год, являясь генеральным директором ООО «Жилищная инвестиционная корпорация», при строительстве многоквартирного дома №16 (стр.) Центрального района Миасса привлек средства свыше 100 дольщиков в сумме около 145 миллионов рублей.

Однако, большая часть собранных денег он направил отнюдь не на строительство дома. Больше 81 миллиона рублей руководитель компании-застройщика перевел на расчетные счета коммерческой организации в качестве оплаты работ и услуг для строительства иных объектов. А свыше 28 миллионов рублей перечислил по кредитным обязательствам других лиц.

В результате нецелевого расходования свыше 109 миллионов рублей, полученных от участников долевого строительства ООО «Жилищная инвестиционная корпорация» не смогло выполнить свои обязательства перед дольщиками.

Чтобы скрыть факт хищения, гендиректор компании подписал заведомо невыгодное для ООО «Жилищная инвестиционная корпорация» дополнительное соглашение к договору аренды земельного участка об увеличении арендной платы за пользование земельным участком. Реальных платежей не проводилось, но этот документ позволил ему предоставлять недостоверную отчетность в контролирующие органы. Кроме того, топ-менеджер подписал фиктивные договоры беспроцентного займа на сумму свыше 47 миллионов рублей.

При этом общая стоимость фактически выполненных работ по строительству дома составила 35,2 миллиона рублей.

Суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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