На Урале из колонии сбежал заключенный

В Челябинской области сбежал заключенный.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 23-летний Рустам Колдагутов приговорён к 4 годам лишения свободы за кражу. Отбывать наказание ему назначили в колонии-поселении. Это его второй срок. Первый – тоже за кражу – он отбывал условно.

В апреле 2019 года Колдагутов прибыл в колонию-поселение № 7, расположенную в поселке Нижний Атлян (Миасский городской округ). Днем 4 июля его отпустили в магазин в сопровождении сотрудника ГУФСИН, и парень сбежал.

Сейчас сотрудники ГУФСИН прочесывают местность вдоль трассы М5, окрестные поселки, родных и знакомых Колдагутова.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 05.07.19

Директор компании-застройщика, кинувший дольщиков, отправится в колонию. / Южноуральцев полгода душит дым горящей свалки. / Суд отменил решение о прекращении дела бывшего сити-менеджера Челябинска. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»