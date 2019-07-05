В Челябинской области подорожала вторичная недвижимость

Изменения правил строительства жилья спровоцировали рост цен на «вторичку».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», глобальный переход рынка жилой недвижимости на проектное финансирование начался 1 июля 2019 года. В ожидании изменений средняя цена квадратного метра на вторичном рынке Челябинской области в июне выросла на 6,5% до 30 тысячи 404 рублей, в то время как по всей России она увеличилась на 7,8% до 64 тысяч 830 рублей. Это максимум с июня 2015 года, когда значение достигало 64 тысяч 371 рублей. Таковы данные портала «Авито Недвижимость».

За год квадратный метр на рынке вторичной недвижимости подорожал в 30 из 32 рассматриваемых регионов. Максимально средняя стоимость выросла в Татарстане (на 14%, до 46 тысяч 826 рублей), Приморском крае (на 13,7%, до 81 тысячи 799 рублей) и Иркутской области (12,7%, до 42 тысяч 784 рублей). Снизились цены только в Тульской области (на 4,2% до 41 тысячи 196 рублей) и Дагестане (на 1% до 44 тысяч 303 рублей).

В то же время дешевле всего вторичная недвижимость продается в Челябинской области – в среднем квадратный метр стоит 30 тысяч 404 рубля. Второе место досталось Кемеровской области, третье – Алтайскому краю. Дороже всего продаются квартиры вторичного рынка в Москве (рост 9,1%, до 212 тысяч 529 рублей) и Санкт-Петербурге (+12,52% и 132 тысячи 436 рублей). Курортные регионы страны – Крым и Краснодарский край – также отличаются высокими ценами. В Крыму стоимость выросла на 7,3% и достигла 76 тысяч 385 рублей, это пятое место среди самых дорогих регионов, в Краснодарском крае динамика похожа – рост на 7,8%, до 60 тысяч 647 рублей.

Во всероссийском масштабе предложение увеличилось на 4,2%, отмечают аналитики «Авито Недвижимость». Наблюдая рост цен, россияне не откладывают сделки с недвижимостью: количество переходов прав по договорам купли-продажи на вторичном рынке растет, а покупки все больше совершаются с целью улучшения жилищных условий – по итогам I полугодия в структуре спроса на первом месте двухкомнатные квартиры, однокомнатные отстают на 1 процентный пункт (37,7% и 36,7% соответственно).

В июне 2019 года в общей структуре спроса на однокомнатные квартиры пришлось 35,5%, на двухкомнатные – 37%, на трехкомнатные – 22,9%, остальное – у квартир от четырех комнат и более.

Структура спроса впервые за 5 лет пришла в соответствие со структурой предложения на рынке: ранее на вторичном рынке предлагалось больше двухкомнатных квартир, а самым высоким спросом пользовались однокомнатные. В июне 2019 года 34% в структуре предложения пришлось на двухкомнатные квартиры, 32,5% – на однокомнатные, 26,6% – на трехкомнатные, 7% – на квартиры от четырех комнат и более.

«С первого июля на строительном рынке России вступили в силу новые правила. В первую очередь переход на проектное финансирование затронет рынок новостроек, но нововведения косвенно влияют и на вторичный рынок. Ожидание структурных рыночных изменений, которые могут вызвать дальнейший рост цен на первичном рынке, приводит на рынок покупателей, которые не хотят медлить с покупкой. Как показывает статистика, многие россияне решили воспользоваться ситуацией для улучшения жилищных условий: впервые за два года спрос на двухкомнатные квартиры превысил спрос на однокомнатные», – отмечает управляющий директор «Авито Недвижимость» Иван Дубровин.

Челябинск, Виктор Елисеев

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