Гуляем в противогазах: в Челябинске объявили НМУ на все выходные

Первые июльские выходные в Челябинске будут омрачены смогом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в течение ближайших трех дней в приземном слое атмосферы ожидаются метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.

В частности, прогнозируется маловетреная погода. Например, сегодня вечером в Челябинске скорость ветра не превысит 2 метров в секунду

В связи с этим с 19 часов 5 июля до 8 часов утра 8 июля в Челябинске и Коркино установится режим НМУ первой степени. Городским предприятиям выдана рекомендация сократить объем выбросов в атмосферу.

Отметим, что аналогичная ситуация прогнозируется в Златоусте и Карабаше: там режим НМУ устанавливается с 23:00 6 июля до 8:00 8 июля.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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