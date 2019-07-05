В Челябинске уволили директора учреждения, зачищавшего город от ларьков

Мэрия Челябинска уволила директора МКУ «Городская среда» Сергея Шумакова.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновник написал заявление об увольнении по собственному желанию с должности директора МКУ «Городская среда».

Поводом для отставки послужил объезд Тракторозаводского и Ленинского районов областного центра, совершенный на этой неделе врио главы Челябинска Натальей Котовой.

Градоначальницу возмутило обилие незаконных торговых павильонов в обоих районах. Тем более, что ранее она уже давала поручение интенсифицировать работу по их демонтажу. По окончании визита врио мэра заявила, что могут быть сделаны определенные кадровые выводы.

Между тем, именно МКУ «Городская среда» ответственно за снос незаконных киосков. Ларьки, действительно, демонтируют. Но через какое-то время они появляются вновь. Директором учреждения был Сергей Шумаков, которого многие считают принадлежащим к окружению депутата Челябинской городской думы Виталия Рыльских. В городе давно говорят, что Шумаков сам связан с «ларечным» бизнесом, и именно этим вызван весьма избирательных подход учреждения к демонтажу нестационарных торговых объектов.

Официальной информации по этому поводу нет, а вот увольнение Шумакова в мэрии Челябинска подтвердили.

Челябинск, Виктор Елисеев

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