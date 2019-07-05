Ученые: цивилизацию Майя погубила любовь к диете

«Кукурузная диета» уничтожила цивилизацию Майя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ученые из Университета штата Пенсильвания (США) провели исследование, результаты которого привели их к выводу о том, что к гибели цивилизации Майя могла привести чрезмерная любовь ее элиты к кукурузе.

Результаты исследования опубликованы в журнале Current Anthropology, а популярный пересказ работы – в издании Daily Mail.

В ходе исследования ученые изучили изотопы углерода и азота, найденные в сохранившихся 50-ти скелетах представителей этой мезоамериканской культуры. И выяснили, что жившая в городах элита Майя была слишком увлечена «кукурузной диетой», в то время как рацион сельских жителей был более богат. Постепенно сельскохозяйственная практика майя делала все больший перекос в сторону производства кукурузы как монокультуры. Таково было требование высших слоев.

В свою очередь, концентрация на монокультуре делало сельское хозяйство неспособным адаптироваться к периодам засухи. «Исследование говорит о важности диеты для устойчивости и упадка древних обществ и способствует нашему пониманию уязвимости к изменению климата среди современных традиционных фермерских сообществ, а также промышленно развитых стран», – цитируют «Актуальные новости» ученых.

Челябинск, Виктор Елисеев

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