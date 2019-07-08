Середина июля в Челябинске обещает быть жаркой

Челябинцам обещают жаркую неделю.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня в городе будет еще относительно прохладно и ветрено, возможны дожди. Во вторник днем столбики термометров поднимутся до +25 градусов, а в среду, 10 июля, – до +31.

Согласно предварительному прогнозу синоптиков, жара может продержаться до конца следующей недели.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Челябинск. Другие новости 06.07.19

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