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Понедельник, 8 июля 2019, 09:51 мск

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Уральский коллектор сменил фамилию, чтобы увеличить прибыльность бизнеса

Магнитогорский коллектор сменил фамилию, чтобы увеличить прибыльность своего бизнеса.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина взял фамилию Форекс и сначала вместе с другом открыл компанию, которая за вознаграждение гасила долги, а потом фирма «доросла» до кредитно-потребительского кооператива.

Вкладчикам обещали прибыль в 55%, и клиент, что называется, «попёр». В результате 80 человек обманули на общую сумму 13 млн рублей, сообщают «Известия».

Обманутые вкладчики обратились в полицию. Одного из подельников задержали быстро, а Форекс сбежал с деньгами в Москву, но его в конце концов задержали.

Магнитогорск, Павел Зварзин

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