Челябинцы живут без горячей воды почти два месяца

В некоторых домах Челябинска горячая вода не вернулась с конца мая.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», минимум в 12 домах областного центра не выдержаны сроки отключения воды. Об этом рассказали главы Советского и Курчатовского районов.

Так, в Советском районе горячая вода не вернулась в 8 домах, в Курчатовском – в 4. Причем во втором случае речь идет о домах, отключенных в ходе первого этапа опрессовки, проходившего с 14 по 28 мая.

В Металлургическом районе о срыве сроков пока не говорят. Но известно, что в северной зоне района сроки испытаний были продлены до 11 июля, хотя должны были закончиться еще 27 июня.

Срыв сроков опрессовок энергетики объясняют изношенностью инфраструктуры и необходимостью многочисленных ремонтов. Кроме того, как и в прошлом году, в некоторых домах проблемы связаны с необходимостью замены бойлеров: менять их необходимо в рамках капитального ремонта, но далеко не всегда деньги на это есть у регионального оператора капремонтов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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