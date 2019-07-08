Предприятие, очищающее Челябинск от незаконной рекламы, поймали на очковтирательстве

В мэрии Челябинска узнали, что предприятие, борющееся с незаконной рекламой, отчитывается лучше, чем работает.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», врио главы Челябинска Наталья Котова раскритиковала администрацию Металлургического района и руководство МУП «Коммет», ответственного за очистку города от незаконной рекламы. Это установила объездная группа мэрии.

По словам чиновницы, информацию, направляемая городским властям, не соответствует действительности. «Из десяти объектов, очищенных согласно отчетам, на трех работы выполнены лишь частично, – привела пример Наталья Котова. – То есть в отчете у нас одна информация. А после того, как проводится выездная проверка, выясняется, что на восьми остановочных комплексах проводились работы по зачистке от несанкционированной рекламы, и на четырех они выполнены некачественно».

При этом, когда один из её подчиненных попробовал «пояснить» разночтения между отчетами и тем, что увидели контролеры, врио мэра отказалась слушать оправдания.

Челябинск, Виктор Елисеев

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