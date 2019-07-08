Четырехлетняя жительница Магнитогорска умерла на озере Банное

В санатории под Магнитогорском скончалась четырехлетняя посетительница.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла вчера, 7 июля, на территории санатория «Якты-Куль», расположенном на берегу озера Банное в соседней Башкирии.

По словам очевидцев, четырехлетняя девочка гуляла вместе с мамой. В какой-то момент она упала. «У нас все отдыхающие приезжают с санаторно-курортными книжками. После заселения они проходят медицинский осмотр. Женщина с ребенком приехали, насколько мне известно, из Магнитогорска. Зашли на территорию, чтобы прогуляться», – цитирует «Верстов.Инфо» заместителя директора санатория Ильнура Мурзагильдина.

В санатории заверяют, что сотрудники учреждения сделали для спасения ребенка всё, что от них зависело. Они же вызвали скорую помощь. Но спасти девочку не удалось. По словам матери, у ребенка ранее были проблемы с сердцем. Причина гибели малышки устанавливается.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.07.19

Предприятие, очищающее Челябинск от незаконной рекламы, поймали на очковтирательстве. / В Верхнем Уфалее избрали меру пресечения горожанам, подозреваемым в избиении азербайджанской семьи. / Более 13% южноуральцев живут за чертой бедности. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»