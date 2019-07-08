Чиновники будут искать в Челябинске места, где хочется сфотографироваться

В мэрии Челябинска рассказали, как будут оценивать успешность реализации нацпроектов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», федеральные власти будут оценивать результаты реализации национальных проектов с помощью индекса качества городской среды. Об этом рассказала вице-мэр Челябинска Елена Мурзина.

О грядущих изменениях речь шла на Московском урбанистическом форуме, где побывали челябинские чиновники. Замглавы города коротко познакомила с итогами участников аппаратного совещания в мэрии. Так, чиновница отметила изменение соотношения инвестиций между городской средой и экономикой. Теперь первичной для города станет развитие экономики услуг и благоустройства, изменения окружающей среды. «Считается, что это самые окупаемые проекты», – признала г-жа Мурзина.

Кроме того, развитие городской среды станет важным для городских властей и с карьерной точки зрения. Так, по словам чиновницы, результаты реализации нацпроектов будут оцениваться индексом качества городской среды. «Этот индекс будет содержать тридцать шесть показателей, начиная от комфортности, безопасности, состояния экологии, здоровья населения. И будет включать такой показатель, как количество мест, где люди бы хотели сфотографироваться. До ноября этот показатель будет утвержден», – рассказала замглавы Челябинска.

Кстати, первые результаты участия челябинских чиновников в урбанистическом форуме уже есть. Сразу после возвращения с него глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев пообещал снести заборы, выставленные вдоль домов по проспекту Ленина. Сегодня его обещание поддержали в администрации областного центра.

Челябинск, Виктор Елисеев

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