В Челябинске на легковушку рухнуло дерево

В Челябинске дерево рухнуло на легковушку.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел сегодня днем на стоянке возле магазина «Магнит» на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Липецкой в Металлургическом районе.

У дерева была обширная крона, и она полностью накрыла автомобиль, поэтому оценить повреждения легковушки очевидцы не смогли.

Отметим, что деревья в этом районе довольны старые. Многие из них были посажены сразу же после сдачи домов в эксплуатацию в середине 50-х годов прошлого века. И теперь во время сильного ветра они периодически падают. Так, несколько лет во дворе недалеко от сегодняшнего места происшествия упавший во время летней грозы тополь разнес вдребезги окна и застекленный балкон в доме, рядом с которым он стоял. Тогда ущерб возмещал ЖЭК, так как именно жилищники должны были вовремя убрать старое дерево.

Добавим, что сегодня в Ленинском районе подгнившее старое дерево рухнуло на пешеходную дорожку в Сквере первостроителей. Посокольку произошло это ночью, никто не пострадал.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 08.07.19

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