В Троицке объявили выборы мэра

В Троицке определились с датой выборов мэра.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», выборы главы Троицка пройдут 12 сентября нынешнего года.

Документы желающих поучаствовать в конкурсе на пост мэра будут приниматься с 12 июля по 26 июля. После этого специальная комиссия должна будет провести два подготовительных тура: изучить пакеты документов кандидатов и заслушать программы социально-экономического развития Троицка. Лишь после этого финалисты выступят перед депутатами муниципального парламента, которые и выберут нового мэра.

Отметим, что в настоящее время градоначальником является Александр Виноградов, выигравший выборы в сентябре 2014 года.

Напомним, в нынешнем году на Южном Урале уже проходили выборы в одном из муниципалитетов: 14 июня главой Копейска был избран Андрей Фалейчик. Кроме того, выборы мэра могут пройти в ЗАТО Трехгорный: в этом году истекает срок полномочий Евгения Сычева, возглавившего ЗАТО также после Единого дня голосования сентября 2014 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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