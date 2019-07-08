Руководство детского лагеря скрыло факт задымления в спальном домике

В Челябинской области руководство детского оздоровительного лагеря скрыло от пожарных факт задымления в одном из домиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, 6 июля неизвестный позвонил начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы №16 по сотовому телефону и рассказал об использовании возможно не сертифицированных электронагревательных приборов в здании спального корпуса детского оздоровительного лагеря «Юность» Аргаяшского района. По факту тревожного звонка была организована проверка.

Оказалось, что в спальном домике лагеря произошло ЧП, которое могло привести к трагическим последствиям. При этом сообщений о происшествии от персонала или руководства лагеря не поступило. Не прошла информация и через установленную на объекте систему дублирования сигнала о пожаре на пульт «01».

Из объяснения охранника установлено, что о задымлении ему во втором часу ночи сообщил напарник. Сотрудники ЧОПа увидели рядом с домиком детей, вожатых и воспитателей, на крыльце стояли пустые огнетушители. Забежав внутрь, один из охранников увидел тлеющий матрац и обогреватель под ним. Прибор к тому времени уже отключили от сети.

Воспитатели, вожатые и дети самостоятельно ликвидировали тление, использовав воду и первичные средства пожаротушения. Никто не пострадал.

В таких домиках кровати и обогреватели должны стоять на четко обозначенных местах, однако в нашем случае это расположение было самостоятельно изменено детьми.

«Когда все произошло, сработала пожарная сигнализация, включилась система оповещения. Однако сигнал от приемно-контрольного прибора в 56-ю пожарно-спасательную часть не поступил. Не позвонил огнеборцам и персонал учреждения… А на дворе ночь и в летнем домике находятся 4 человека – дети 12-14 лет… И это при том, что ближайшее подразделение пожарной охраны (отдельный пост 56-й части), находится всего в двух километрах на территории соседнего лагеря «Голубая волна», – недоумевают представители МЧС.

По факту произошедшего начато административное расследование. «Главным управлением МЧС Челябинской области в целях недопущения подобных случаев будут направлены письма в министерство образования и науки региона, администрации Аргаяшского района и Копейского городского округа (собственник детского оздоровительного лагеря), а также в районную и областную прокуратуры. Данный случай взят на особый контроль», – отмечают в пресс-службе ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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