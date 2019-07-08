Челябинец погиб под колесами троллейбуса

В Челябинске троллейбус насмерть сбил пешехода.

Как сообщили РИА «Новый День» в отделе пропаганды УГИБДД Челябинска, трагедия произошла сегодня, 8 июля, в 11:15 в Металлургическом районе Челябинска.

На улице 50 лет ВЛКСМ водитель троллейбуса, следовавшего по маршруту №15, совершил наезд на пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном для перехода месте.

В результате ДТП горожанин получил телесные повреждения, от полученных травм скончался на месте происшествия.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.07.19

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