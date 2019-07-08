В центре Челябинска закроют движение по одной из улиц

Движение автомобилей по одной из улиц в центре Челябинска закроют на шесть дней.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением работ по реконструкции участка теплотрассы с 9 по 14 июля будет закрыто движение транспорта по улице Коммуны на участке от улицы Васенко до улицы Красная.

В этот же период будет ограничено движение по восточной стороне улицы Красной в районе перекрестка с улицей Коммуны.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.07.19

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