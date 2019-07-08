В Челябинске школьник утонул в пруду

В челябинском пруду утонул подросток.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла сегодня вечером на пруду «Девичья слезы» в Ленинском районе областного центра. Информация появилась в социальных сетях.

Трагический инцидент произошел вечером. Тело подростка уже подняли со дна.

Погибшему челябинцу было 15 лет. Он отдыхал в сквере с приятелями. Все купались, однако в какой-то момент молодой человек пошел ко дну. Отметим, что купаться в пруду запрещено.

Напомним, это уже пятый несовершеннолетний, погибший на воде в этом году. 13 июня в Аше утонул пятилетний мальчик, 3 июня в Челябинске на карьере утонул 13-летний подросток, 28 мая 15-летний подросток погиб на воде в Магнитогорске, 24 мая в Копейске 13-летний школьник погиб, спасая упавших в карьер малышей.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 08.07.19

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