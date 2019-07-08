В Челябинской области полиция накрыла подпольный бутлегерский цех

В Аргаяшском районе полицейские прикрыли подпольный цех, где разливали поддельный алкоголь.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники регионального управления уголовного розыска совместно с коллегами из отдела полиции по Аргаяшскому району в ходе обследования помещений у жителя села Кузнецкое Аргаяшского района обнаружено и изъято 3653 бутылок емкостью по 0,5 литров со спиртосодержащей жидкостью, 12 тысяч пустых бутылок для розлива с этикетками известных производителей, 12 тысяч пробок к ним, 2 емкости с кранами, приспособленными для розлива спиртосодержащей жидкости, спиртометры, красители, вкусовые добавки, 15 канистр емкостью 10 литров каждая со спиртосодержащей жидкостью. Задержаны трое ранее не судимых граждан.

По данному факту в ОМВД России по Аргаяшскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 171.1 Уголовного кодекса РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации). В соответствии с действующим законодательством максимальная санкция по данной части статьи – шесть лет лишения свободы.

Одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, в отношении двух других – мера принуждения в виде обязательства о явке.

Челябинск, Виктор Елисеев

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