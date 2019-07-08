В Челябинске отправили в колонию пенсионера, надругавшегося над школьницей

В Челябинской области суд отправил в колонию 75-летнего педофила за насилие над третьеклассницей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Советский районный суд Челябинска признал 75-летнего местного жителя виновным в насильственных действиях сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенных в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

«Установлено, что днем 3 июля 2018 года, находясь около дома по улице Силикатная, с целью удовлетворения своих сексуальных потребностей, используя беспомощное состояние малолетней 2007 года рождения, совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера. Затем он прошел с девочкой в овраг, где в безлюдном месте продолжил совершать в отношении малолетней действия сексуального характера», – рассказали в надзорном ведомстве.

Вину пенсионер не признавал как в ходе предварительного следствия, так и в ходе судебного следствия, пояснил, что его оговаривают, поскольку его козы, которых он пас в овраге, мешали жителям, заходили на детскую площадку, съедали посадки в огородах, цветы на клумбах.

Доказательствами, представленными стороной обвинения вина была полностью установлена и доказана.

Судом ему назначено наказание с применением статьи 64 УК РФ ( с учетом возраста, состояния здоровья) в виде 6 лет лишения свободы, с ограничением свободы на срок 1 год с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Челябинск, Виктор Елисеев

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