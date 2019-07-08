Челябинский облизбирком «рассекретил» имена депутатов, поддержавших кандидатов в губернаторы – что из этого следует

Челябинский облизбирком опубликовал списки муниципальный депутатов, поддержавших кандидатов в губернаторы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сводные таблицы с именами депутатов выложены на официальном сайте избирательной комиссии Челябинской области.

В местной политтусовке с опаской восприняли это новшество. По мнению челябинских политологов, практика афиширования имен народных избранников несет в себе ряд угроз. Дело в том, что ранее эти списки не публиковались. Теперь же, с одной стороны, оппозиционным кандидатам будет весьма сложно пройти муниципальный фильтр: депутаты, в большинстве представляющие партию «Единая Россия», и раньше неохотно отдававшие свои подписи за оппонента, теперь и вовсе могут начать отказываться от поддержки альтернативных фигур.

Впрочем, и сейчас «неудобные» кандидаты жалуются на проблемы именно со сбором подписей муниципальных парламентариев. А сверка списков различных кандидатов наталкивает на мысль, что указание по сбору подписей исходило из правительства Челябинской области. Причем подписи собирали не только за прохождение муниципального фильтра врио губернатора Алексея Текслера, но и за некоторых других кандидатов, представляющих системную оппозицию. И неизвестно, о чем это говорит: о стремлении провести выборы максимально демократично или о стремлении создать лишь видимость борьбы с участием нескольких кандидатов-спойлеров.

Но опасность опубличивания списков может быть еще и в другом, уверены эксперты. Вынужденные за весьма ограниченное время собрать от 266 до 279 подписей депутатов различного уровня, «альтернативные» кандидаты рады любым подписантам. Между тем, далеко не всегда кандидаты знают, какое мнение у местных жителей может вызывать та или иная фамилия. И не сыграет ли подпись депутата против претендента на губернаторское кресло.

Напомним, 8 сентября состоятся выборы губернатора Челябинской области. В настоящий момент идет проверка документов, поданных на регистрацию. Полный пакет подписей, необходимых для прохождения муниципального фильтра, в облизбирком сдали самовыдвиженец, врио губернатора Алексей Текслер, Константин Нациевский (КПРФ), Виталий Пашин (ЛДПР), Сергей Смышляев (Родина), экс-омбудсмен Челябинской области Алексей Севастьянов («Гражданская сила»), Ярослав Щербаков («Яблоко»), а также самовыдвиженцы Андрей Аюпов и Виктор Перов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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