В Челябинске нашли нового борца с ларьками и киосками

У МКУ «Городская среда», призванного в числе прочего следить за нестационарными объектами торговли, появился новый начальник. Временно исполняющая обязанности главы Челябинска Наталья Котова подписала распоряжение о назначении на должность директора учреждения Александра Грезева.

Как уже сообщал «Новый День», предыдущего руководителя МКУ Сергея Шумакова уволили в прошлую пятницу после инспекции Тракторозаводского и Ленинского районов: и там, и там обнаружилась масса нелегальных торговых павильонов, которые МКУ «Городская среда» обязано выявлять и сносить.

Шумакова обвиняли в избирательном подходе к киоскам и ларькам и подозревали в личной заинтересованности.

Теперь руководить МКУ будет человек, 10 лет проработавший в правоохранительных органах, а теперь занимается торговлей.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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