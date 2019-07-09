В Россию пытались провести голландский торф с опасным насекомым-вредителем

Южноуральцев предупредили о запрете на ввоз торфа, произведенного голландским предприятием, из-за обнаруженной в нем мухи-горбатки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской области, при проведении на государственной границе РФ карантинного фитосанитарного контроля в трех партиях торфа, предназначенного для производства в России грибов, страной происхождения которого является Голландия, выявлен карантинный для стран – членов Евразийского экономического союза объект – многоядная муха-горбатка (Megaselia scalaris (Loew).

При этом зараженная подкарантинная продукция поступила на границу России в сопровождении фитосанитарных сертификатов, выданных национальной организацией по карантину и защите растений Королевства Нидерландов и удостоверяющих соответствие указанной продукции фитосанитарным требованиям России.

Согласно данным анализа фитосанитарного риска, проведенного подведомственным Службе ФГБУ «Всероссийский центр карантина растений», по указанному объекту научно доказано, что он является универсальным вредителем растительной продукции.

Многоядная муха-горбатка заражает многие продукты питания, в частности, муку, сою, картофель, бананы, дыню, сыр и вяленую рыбу. Наносит существенный вред грибным плантациям, повреждая мицелии и плодовые тела вешенки (Pleurotus spp.), шампиньонов (Agaricus bisporus), трюфелей (Tuber spp.) и др.

Фитосанитарный риск заноса в Российскую Федерацию и распространения указанного вредителя на ее территории оценивается как высокий.

Учитывая это, в целях сохранения фитосанитарного благополучия территории России и предотвращения распространения указанного объекта, с 9 июля 2019 года Россельхознадзор запретил ввоз в Россию из Голландии торфа, произведенного компанией Legro Mushroom Casing Solutions BV (Geysterseweg 12 b5861 BL Wanssum).

Челябинск, Виктор Елисеев

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