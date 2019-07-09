В Челябинской области осудили горе-мамашу, накормившую младенца «пьяным» молоком

Жительница Аргаяшского района осуждена за отравление младенца во время кормления.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Аргаяшского районного суда, местная жительница осуждена за причинение смерти по неосторожности своему ребенку.

В ходе судебного заседания было установлено, что горе-мамаша сначала упилась вином, после чего, находясь в состоянии алкогольного опьянения, несколько раз вскармливала грудью новорожденного. В итоге в кровь ребенка с материнским молоком попал алкоголь. Смерть младенца наступила на месте в результате токсического отека головного мозга, развившегося в результате острого отравления этиловым алкоголем, констатировали следователи.

При назначении наказания подсудимой, суд учел ряд смягчающих обстоятельств: активное способствование раскрытию и расследованию преступления, явка с повинной, признание вины, раскаяние в содеянном, неблагоприятное состояние ее здоровья, наличие 4 малолетних детей. Прокуратура ходатайствовала о рассмотрении дела в особом порядке. Отягчающим наказание обстоятельством является совершение преступления в состоянии опьянения.

С учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств суд назначил наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год 6 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.

Челябинск, Виктор Елисеев

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