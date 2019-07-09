Предприимчивому южноуральцу, срубившему три сотни сосен, грозит семь лет колонии

Полицейские Аргаяшского района завершили расследование уголовного дела по фактам незаконной рубки деревьев на сумму около 4,5 миллионов рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, из материалов уголовного дела следует, что в дежурную часть отдела полиции по Красноармейскому району поступило сообщение о том, что неизвестные незаконно спилили 194 деревьев породы сосна вблизи села Миасское, а позднее – еще 78 сосен. Ущерб составил 4 миллиона 446 тысяч рублей.

В ходе проведения мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД установили злоумышленника. Им оказался 66-летний житель села Миасское Красноармейского района, который нашел рабочих для рубки деревьев, сообщив им при этом, что спил сосен будет проводиться на законных основаниях. Срубленную древесину южноуралец продал.

В ходе следствия мужчине избиралась мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время жителю села Миасское предъявлено обвинение.

Уголовное дело направлено в районный суд Красноармейского района для рассмотрения по существу. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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