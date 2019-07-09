Не по карману: челябинцы не слишком интересуются туризмом

Эксперты заявили о невысоком интересе челябинцев к турпоездкам.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», доля запросово путешествия в Челябинске на 16% ниже, чем в среднем по городам-миллионерам. К такому выводу пришли эксперты, проанализировав данные поисковых запросов в сервисе Яндекс.Путешествия.

При этом в июне 2019 года 48% всех туристических запросов челябинцев касались российских городов и курортов. В среднем по стране этот показатель выше, более 50%. В топ-15 популярных в Челябинске российских направлений, помимо южных курортов и больших городов, вошли соседние Миасс и Еткуль, а также Соль-Илецк.

Самый популярный у челябинцев вариант выездного туризма – слетать в Турцию. Помимо неё в пятёрку самых востребованных в Челябинске туристических стран вошли Италия, Греция, Испания и Тунис.

Снижение интереса челябинцев к туристическим поездкам вполне объяснимо: последние пять лет уровень располагаемых доходов жителей Южного Урала неуклонно снижался. Так, в 2014 году он составил 97,4% от реальных доходов в 2013 году. В последующие годы уровень доходов в сравнении с предыдущим составляли, соответственно, в 2015-м – 94,5%, в 2016-м – 89,5%, в 2017-м – 96,8%, в 2017-м – 97,4%. Таким образом, за прошедшие пять лет реальные располагаемые денежные доходы населения Челябинской области снизились на 20-25%. Между тем, расходы домохозяйств на предметы и услуги первой необходимости забирают почти половину месячного бюджета: 29,4% – продукты питания и безалкогольные напитки, 11,4% – оплата коммунальных услуг и 7,9% – одежда и обувь.

По тому, как менялась доля запросов про путешествия в общем потоке запросов к Яндексу, можно судить об изменении спроса на туризм у россиян. Аналитики изучили запросы за шесть лет, начиная с 2014 года, в конце которого произошло падение рубля. Оказалось, что в 2015 году доля туристических запросов сократилась на 10% по сравнению с 2014 годом. На предкризисный уровень интерес к туризму вернулся только в 2017-м. Этим летом про путешествия спрашивают почти на 20% чаще, чем пять лет назад.

Из-за кризиса 2014 года резко снизилась доля запросов про большинство популярных заграничных направлений. Многие европейские страны, например Испания, Греция, Италия, Чехия, до сих пор не вернули свои позиции. Другие – в их числе Франция и Германия – сделали это только нынешним летом. Спрос на путешествия в Юго-Восточную Азию на фоне кризиса тоже упал. Сильнее всего пострадал Таиланд: к 2017 году интерес к нему почти восстановился, но затем пошёл на спад, возможно, из-за растущего интереса к Вьетнаму и Китаю.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.07.19

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