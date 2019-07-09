Минэкологии Челябинской области: полигона в Чишме не будет

Министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев заявил, что полигона твердых коммунальных отходов в Чишме не будет.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинск может вновь столкнуться с мусорным коллапсом. Как выяснилось, на данный момент областные чиновники не знают, где будет проходить захоронение мусора после того, как полигон в Полетаево исчерпает свои мощности.

Напомним, полигон в Полетаево власти региона изначально предполагали использовать в качестве места захоронения твердых бытовых отходов Челябинского кластера до ввода в эксплуатацию «большого» полигона ТКО в Чишме. В 2018 году министерство экологии Челябинской области подписало концессионное соглашение с АО «Управление отходами» на строительство полигона стоимостью несколько миллиардов рублей.

Все это происходило на фоне протестов жителей Полетаево, требовавших отказаться от использования площадки, расположенной на территории поселка, недалеко от водозабора Шершневского водохранилища. На все протесты чиновники минэкологии заявляли, что опасаться нечего, что полигон ТКО в Полетаево – мера временная. Сначала обещали построить полигон в Чишме за 11 месяцев. Потом время строительства растянули до двух лет. Тем временем руководство полетаевской площадки получило разрешение на строительство второй и третьей чаш.

Об отказе от строительства полигона в Чишме открыто заговорили весной нынешнего года. Распространению информации способствовало упорное молчание министра экологии Челябинской области Сергея Лихачева: вместо обсуждения перспектив строительства полигона в Чишме чиновник предпочитал рассуждать о возможностях действующей площадки. Что весьма раздражало жителей Полетаево и эко-активистов.

В итоге в 20-х числах мая глава Южного Урала Алексей Текслер потребовал к себе на стол документы по строительству полигонов ТКО в Чишме и Магнитогорске. Тогда чиновники минэкологии уже не могли скрывать, что объект в Чишме до сих пор находится на стадии проектирования. Правда, вновь заявили, что ситуация находится под контролем, и сроки не нарушены. Более того, протеже нынешнего главы ведомства, начальник управления экологического просвещения минэкологии Виталий Безруков заявил, что «само строительство много времени не занимает».

И вот теперь сам Сергей Лихачев вдруг заявил, что всегда был против идеи строительства полигона ТКО в Чишме. «К сожалению, никаких проектов я лично не видел, в министерство не поступали. В «УО» отправлено письмо – предупреждение о том, что мы разорвем это концессионное соглашение, если не будут приняты меры. Пока ответа нет, с управлением все сложно. Я за то, чтобы полигона в Чишме не было», – рассказал чиновник 31tv.ru в эксклюзивном интервью.

Оказывается, г-н Лихачев считает такое строительство очень нерациональным и очень дорогим. И теперь уверен, что строительство полигона в Чишме не начнется. «Я считаю, что его не будет. Мало того – большинство наших специалистов считает, что его не будет. Мы на той неделе последнее письмо написали, отправили, будем готовить ситуацию к расторжению», – заявил министр экологии.

Правда, где теперь будет строиться полигон, Сергей Лихачев не сказал. Заявив ли, что «никто не говорит о том, что полетаевский полигон станет у нас основным». Позиция странная и вряд ли рациональная. Ведь до выбора в качестве строительства объекта Чишму минэкологии очень долго перебирало варианты. И, по сути, теперь ко времени строительства полигона необходимо будет добавить время подбора новой площадки и торгов по определению нового концессионера. Пока, кроме как в Полетаево, все это время складировать ТКО негде. Разве что вновь открыть челябинскую свалку.

Остается теперь лишь гадать, почему с подобным заявлением министр экологии выступил в разгар кампании по выборам губернатора Челябинской области. И по кому, в первую очередь, он хотел ударить подобным откровением: по своему первому заму Яне Куприковой, непосредственно занимавшейся этой темой, по упорно не замечавшему проблемы Виталию Безрукову, кого сам привел в министерство. Или по Алексею Текслеру, вступившему в предвыборную борьбу. Ведь на именно экологическая проблематика является ведущей в глазах челябинцев и жителей области. И теперь главе региона придется как-то объяснить заявление своего подчиненного, «осчастливившего» полетаевцев перспективой многолетнего соседства растущего как на дрожжах полигона, а жителей всей Челябинской агломерации – напугавшего возможностью заражения единственного источника питьевой воды.

Челябинск, Виктор Елисеев

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