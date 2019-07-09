Теперь официально: Ирину Гехт назначили первым вице-губернатором Челябинской области

Глава Южного Урала Алексей Текслер рассказал о назначении Ирины Гехт своим первым замом.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе губернатора Челябинской области, с 11 июля Ирина Гехт станет первым заместителем главы региона. В этой должности она будет курировать весь социальный блок работы правительства области. Об этом заявил сам врио губернатора Алексей Текслер.

«Ирина Альфредовна имеет большой опыт политической и законотворческой работы, хорошо известна в регионе, что, несомненно, пригодится ей на этом посту, – отметил глава региона. – Евгений Владимирович Редин, ранее занимавший эту должность, завершает свою работу в региональном правительстве. Я благодарю Евгения Владимировича за его работу и желаю ему успехов».

Напомним, ранее Ирина Гехт заявила о своей отставке с поста члена Совета Федерации от Челябинской области. Сенаторское кресло она заняла в 2014 году. В верхней палате российского парламента Гехт занимала пост заместителя председателя комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, входила в комитет СФ по социальной политике.

В правительстве Челябинской области работала с апреля 2010 года, придя в качестве первого замминистра социальных отношений. В феврале 2011 возглавила ведомство. С ноября 2012 года – заместитель губернатора Челябинской области по социальным вопросам. С 2013 – зампред областного правительства по соцвопросам.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 09.07.19

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