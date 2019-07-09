Связи нет: в Челябинске отправили в отставку чиновницу, отвечавшую за связь с общественными объединениями

В Челябинске отправили в отставку начальника городского управления по взаимодействию с общественными объединениями Наталью Суркову. Соответвующее распоряжение подписала временно исполняющая обязанности главы Челябинска Наталья Котова.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации Челябинска, Суркова уволена с формулировкой «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей». Что не устроило в работе чиновницы, не уточняется.
Временно исполняющим обязанности руководителя управления назначен заместитель Сурковой Павел Магей.
Напомним, сегодня временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Текслер сообщил об отставке первого вице-губернатора Евгения Редина. Его место займет Ирина Гехт.
Челябинск, Ольга Арсентьева
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