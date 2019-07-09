В «Красном & Белом» вновь прошли обыски

В «Красное & Белое» снова нагрянули налоговики и ФСБ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 9 июля, представители ФНС России в сопровождении сотрудников ФСБ провели выемку документов в главном офисе компании «Красное & Белое» («КБ»), расположенном в Челябинске.

В самой компании заявили, что представителей надзорного ведомства интересовала информация об одном из контрагентов сети.

Между тем, это уже второй визит силовиков в «КБ». Напомним, впервые сотрудники ФСБ появились в главном офисе 26 декабря 2018 года. Одновременно начались «оперативные действия» на складах компании, причем не только в Челябинске, но и в других городах, включая Москву. Оперативники изымали бумаги и допрашивали сотрудников. Позднее появилась информация, что причиной «следственных действий» стали подозрения в торговле контрафактом и долги по налогам. А в январе стало известно об объединении торговых сетей «Дикси», «Бристоль» и «Красное и Белое», причем основателю последней Сергею Студенникову в этом альянсе отдавали всего 49%. Эта сделка, кстати, до сих пор не закрыта.

Между тем, в начале июля нынешнего года стало известно, что основные операционные компании сети «КБ» перешли под контроль Amelior Investments Limited, зарегистрированной на Кипре в марте 2019-го все тем же Студенниковым. Кипрское покровительство в числе прочего получили челябинские ООО «Абсолют» (именно к нему были выдвинуты претензии налоговой, ставшие поводом для «оперативных действий»), ООО «Лабиринт-Урал», ООО «Лабиринт» и так далее – всего Студенников регистрировал в Челябинске около 30 компаний и еще несколько в других городах региона.

Примечательно, что практически сразу после этого в вотчину Студенникова вновь нагрянули с обысками.

Челябинск, Виктор Елисеев

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